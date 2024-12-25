Артиллеристы уничтожили укрепления ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет гаубицы Д-30 уничтожил опорный пункт противника вместе с боевиками ВСУ на Красноармейском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Координаты цели предоставили разведчики соединения. При этом в ходе стрельбы осуществлялась постоянная корректировка со стороны операторов беспилотных летательных аппаратов. Это позволило уничтожить цель с минимальным расходом боеприпасов.

Нанеся огневое поражение, артиллеристы замаскировали гаубицу и укрылись в блиндажах, чтобы не попасть под возможный ответный удар противника.

Ранее российские артиллеристы показали «Звезде», как применяются высокоточные снаряды «Краснополь». Они позволяют уничтожать цель с первого же выстрела благодаря лазерному наведению.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.