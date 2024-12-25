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Артиллеристы уничтожили укрепления ВСУ на Красноармейском направлении

Стрельба по опорному пункту неприятеля, замаскированному в лесополосе, велась при постоянной корректировке со стороны операторов БПЛА.
2024-12-25 10:36:34
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет гаубицы Д-30 уничтожил опорный пункт противника вместе с боевиками ВСУ на Красноармейском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Координаты цели предоставили разведчики соединения. При этом в ходе стрельбы осуществлялась постоянная корректировка со стороны операторов беспилотных летательных аппаратов. Это позволило уничтожить цель с минимальным расходом боеприпасов. 

Нанеся огневое поражение, артиллеристы замаскировали гаубицу и укрылись в блиндажах, чтобы не попасть под возможный ответный удар противника. 

Ранее российские артиллеристы показали «Звезде», как применяются высокоточные снаряды «Краснополь». Они позволяют уничтожать цель с первого же выстрела благодаря лазерному наведению.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #артиллерия #д-30 #СВО #красноармейское направление
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