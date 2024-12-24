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МО РФ: США используют экономические проблемы Африки для биоисследований

В российском оборонном ведомстве сообщили, что США наращивают военно-биологическое присутствие в Африке.
2024-12-24 10:34:46
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Заместитель начальника войск РХБЗ Алексей Ртищев заявил, что США используют экономические проблемы африканских стран для организации своих военно-биологических исследований.

«Для организации исследовательской деятельности Вашингтон намеренно использует экономические проблемы африканских государств в сфере здравоохранения», - сказал Ртищев в ходе своего брифинга.

Кроме этого, он отметил, что Соединенные Штаты наращивают свое военно-биологическое присутствие в Африке. Алексей Ртищев добавил, что администрация США видит Африку как неограниченный резервуар возбудителей природных инфекций.

Этот континент рассматривается Вашингтоном как полигон для испытаний медицинских препаратов, подчеркнул замначальника войск РХБЗ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #РХБЗ #сша #Африка #Алексей Ртищев
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