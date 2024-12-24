Заместитель начальника войск РХБЗ Алексей Ртищев заявил, что США используют экономические проблемы африканских стран для организации своих военно-биологических исследований.

«Для организации исследовательской деятельности Вашингтон намеренно использует экономические проблемы африканских государств в сфере здравоохранения», - сказал Ртищев в ходе своего брифинга.

Кроме этого, он отметил, что Соединенные Штаты наращивают свое военно-биологическое присутствие в Африке. Алексей Ртищев добавил, что администрация США видит Африку как неограниченный резервуар возбудителей природных инфекций.

Этот континент рассматривается Вашингтоном как полигон для испытаний медицинских препаратов, подчеркнул замначальника войск РХБЗ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.