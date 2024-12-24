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Оператор FPV-дрона уничтожил пикап с боевиками ВСУ в Сумской области

Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по движущемуся пикапу боевиков ВСУ.
2024-12-24 18:12:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Оператор FPV-дрона уничтожил пикап с боевиками ВСУ в Сумской области. Кадры удара по машине публикует Министерство обороны Российской Федерации.

Украинский пикап, следовавший ночью на позиции для проведения ротации, обнаружили с воздуха с помощью беспилотника. Было принято решение об огневом воздействии на машину. Оператор FPV-дрона нанес удар по пикапу.

«Обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетом FPV-дрона группировки войск "Север"», - говорится в сообщении.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #FPV-дрон
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