Оператор FPV-дрона уничтожил пикап с боевиками ВСУ в Сумской области. Кадры удара по машине публикует Министерство обороны Российской Федерации.

Украинский пикап, следовавший ночью на позиции для проведения ротации, обнаружили с воздуха с помощью беспилотника. Было принято решение об огневом воздействии на машину. Оператор FPV-дрона нанес удар по пикапу.

«Обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетом FPV-дрона группировки войск "Север"», - говорится в сообщении.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.