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Российский FPV-дрон настиг Stryker ВСУ в Харьковской области

Объективный контроль уничтожения бронетранспортера боевиков ВСУ осуществлялся в режиме реального времени.
2024-12-24 14:56:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации поделилось видео с уничтожением FPV-дроном бронетранспортера Stryker ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» в Харьковской области.

«Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Север" с помощью средств воздушной разведки обнаружили бронетранспортер Stryker ВСУ на дороге в Харьковской области», - говорится в сообщении Минобороны России.

На записи показано, что видит оператор, управляющий беспилотником. На кадрах от первого лица дрон влетает в технику ВСУ, после чего запись обрывается.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #Stryker #СВО #FPV-дрон
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