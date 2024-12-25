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Guardian: более 10 тысяч британских военных не пригодны к службе

По данным издания, численность военнослужащих «впервые не достигла целевого размера».
Карина Тазетдинова 2024-12-25 03:49:24
© Фото: Martyn Wheatley, Keystone Press Agency, Global Look Press

Более 10 тысяч военных армии Великобритании непригодны к службе по медицинским показаниям. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

Во флоте страны насчитывается почти 3000 военнослужащих, которые не могут служить по состоянию здоровья. Что касается армии, то почти 7000, в Королевских ВВС — почти 4000.

Кроме того, численность военнослужащих с учетом непригодности к службе «впервые не достигла целевого размера». Количество людей в военно-воздушных силах ниже целевых показателей на 10%. У флота и морской пехоты на 5%, а у сухопутных войск на 1%.

Ранее сообщалось, что канцлер британского казначейства Рэйчел Ривз намерена дополнительно выделить вооруженным силам Соединенного Королевства три миллиарда фунтов стерлингов. Деньги пойдут на восстановление запасов оружия, которые были истощены помощью Украине, и повышение зарплат военных на 6%.

#армия #флот #Великобритания #медицинские показания #Королевские ВВС Великобритании
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