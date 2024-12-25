Guardian: более 10 тысяч британских военных не пригодны к службе

Более 10 тысяч военных армии Великобритании непригодны к службе по медицинским показаниям. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

Во флоте страны насчитывается почти 3000 военнослужащих, которые не могут служить по состоянию здоровья. Что касается армии, то почти 7000, в Королевских ВВС — почти 4000.

Кроме того, численность военнослужащих с учетом непригодности к службе «впервые не достигла целевого размера». Количество людей в военно-воздушных силах ниже целевых показателей на 10%. У флота и морской пехоты на 5%, а у сухопутных войск на 1%.

Ранее сообщалось, что канцлер британского казначейства Рэйчел Ривз намерена дополнительно выделить вооруженным силам Соединенного Королевства три миллиарда фунтов стерлингов. Деньги пойдут на восстановление запасов оружия, которые были истощены помощью Украине, и повышение зарплат военных на 6%.