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Связисты группировки войск «Запад» получили награды в зоне СВО

Сразу после награждения военнослужащие вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач.
2024-12-25 10:52:42
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие войск связи группировки войск «Запад», проявившие высокие профессиональные и личные качества, получили заслуженные награды. Министерство обороны России публикует кадры торжественной церемонии награждения.

Как уточняет российское оборонное ведомство, военнослужащие получили медали Жукова, ведомственные медали «За воинскую доблесть» двух степеней и «Участнику специальной военной операции». Также были присвоены очередные воинские звания.

Командование поблагодарило военнослужащих за успешные действия в зоне спецоперации, за личный вклад в общее дело, за мужество, стойкость и высокий профессионализм. После церемонии связисты вернулись на свои позиции, уточняет Минобороны.

Военнослужащие устанавливают устойчивую непрерывную связь между подразделениями группировки. Как отметили в оборонном ведомстве, специалисты обеспечивают командование и подразделения всеми видами современной связи - защищенной спутниковой, радиорелейной, мобильной и радиосвязью. Это позволяет поддерживать непрерывность и оперативность управления на высоком уровне.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #связисты #Запад #МО РФ
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