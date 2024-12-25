Связисты группировки войск «Запад» получили награды в зоне СВО

Военнослужащие войск связи группировки войск «Запад», проявившие высокие профессиональные и личные качества, получили заслуженные награды. Министерство обороны России публикует кадры торжественной церемонии награждения.

Как уточняет российское оборонное ведомство, военнослужащие получили медали Жукова, ведомственные медали «За воинскую доблесть» двух степеней и «Участнику специальной военной операции». Также были присвоены очередные воинские звания.

Командование поблагодарило военнослужащих за успешные действия в зоне спецоперации, за личный вклад в общее дело, за мужество, стойкость и высокий профессионализм. После церемонии связисты вернулись на свои позиции, уточняет Минобороны.

Военнослужащие устанавливают устойчивую непрерывную связь между подразделениями группировки. Как отметили в оборонном ведомстве, специалисты обеспечивают командование и подразделения всеми видами современной связи - защищенной спутниковой, радиорелейной, мобильной и радиосвязью. Это позволяет поддерживать непрерывность и оперативность управления на высоком уровне.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.