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Ветераны навестили в госпитале им. П.В.Мандрыка раненых участников СВО

Военным вручили новогодние подарки и знаки отличия.
2024-12-24 20:42:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Представители общественного движения «Войсковое братство "СВОи"» поздравили участников специальной операции, которые сейчас проходят лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В.Мандрыка. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

В мероприятии также приняли участие юнармейцы, представители ассоциации ветеранов СВО, Московского Дома ветеранов, главного военно-политического управления «Соратники» и общероссийской организации «Офицеры России».

Участникам СВО вручили новогодние подарки и знаки отличия Московского Дома ветеранов и Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ. Военных поблагодарили за проявленные мужество и героизм.

«Новый год - праздник народный, семейный и очень важный. Ничто человеческое бойцам не чуждо. Поэтому ребят надо поздравить, поддержать, подбодрить», - отметил председатель совета по патриотическому воспитанию Общероссийской организации «Офицеры России» Александр Головашкин.

Напомним, Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского посетил первый заместитель министра обороны России Леонид Горнин. Он вручил государственные награды отличившимся участникам спецоперации, включая медали Жукова и «За отвагу», и передал поздравления от главы военного ведомства Андрея Белоусова.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #юнармия #Офицеры России #МО РФ #госпиталь #СВО
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