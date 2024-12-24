В курском приграничье враг продолжает терять свои позиции. От российских FPV-дронов противнику не скрыться - добычей расчета на этот раз стал американский «Страйкер», которого не спасла даже высокая скорость.

Боевики опрометчиво столпились и даже не подозревают, что их «ведет» оператор нашего беспилотника. Они приводят разведку группировки «Север» прямо на свои позиции. Танкисты «Севера» работают по принципу карусели. Пока один танк восстанавливает наводку, бьет следующий. Такой механизм безостановочного огневого воздействия особенно нужен, когда наши штурмовики готовятся пойти вперед. Для реализации этого механизма должно быть все отлажено.

Незначительное повреждение российский танк получил от кумулятивного снаряда, который буквально прожигает броню струей огня. Весь экипаж остался цел благодаря своему профессионализму и отваге.

«Да, кумулятив. Летело заряженное крыло. Нас предупредили. Ну головы вниз немного пригнули и все. Получили удар. Ну ничего. После этого удара мы дальше начали стрелять», - рассказал механик-водитель с позывным Танцор.

Своему танку танкисты дали имя - «Танцующий» в честь механика-водителя.

«Ну как так получается. Ну певец я, как бы пел на гражданке. Танцевал немного. Вот так как бы все у меня. Пел у нас в деревне по праздникам», - признался механик-водитель.

За сутки группировка «Север» нанесла поражение 14 бригадам ВСУ в курском приграничье, среди которых воздушно-десантная и бригада морской пехоты. Есть пленные. Богдан Тимашев, схваченный ТЦК на улицах Одессы рассказал, что командование украинских формирований экстренно формирует новые бригады взамен старых.

«Создавалось бригада и туда мобилизовали всех. Средний возраст 47+. В Румынии был, там город Арат и военная база», - вспомнил пленный военнослужащий ВСУ Богдан Тимашев.

На кадрах от нашей разведки видно, почему то на что ставило командование ВСУ - окопаться и держаться - зимой затея плохая. Лесные массивы курского приграничья сейчас от глаз группировки «Север» боевиков не скрывают. Их потери растут, но командование украинских формирований упорно тратит личный состав, не давая команды на отход. Только за сутки из строя ВСУ в курском приграничье выбыли более 200 военнослужащих.