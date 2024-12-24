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Главный центр связи Генштаба ВС РФ награжден орденом Суворова

Центр награжден за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе проведения спецоперации.
2024-12-24 18:48:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о награждении орденом Суворова Главного центра связи Генерального штаба ВС РФ. В ходе торжественной церемонии награду вручил начальник Главного управления связи Вооруженных сил Российской Федерации - заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ Валерий Тишков.

Отмечено, что центр связи удостоен награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе проведения специальной военной операции. 

«Другие воинские части связи - Центральный узел контроля безопасности связи Генерального штаба ВС РФ и Центральный узел фельдъегерско-почтовой связи - награждены грамотами Президента Российской Федерации», - говорится в сообщении. 

Уточняется, что Валерий Тишков передал орден начальнику центра генерал-майору Николаю Подопригоре.

Тишков заявил, что уровень выполнения боевых задач личным составом соединений и воинских частей связи ВС РФ высоко оценивается руководством страны и российского оборонного ведомства. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #награда #центр связи #орден суворова
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