Главный центр связи Генштаба ВС РФ награжден орденом Суворова

Минобороны России сообщает о награждении орденом Суворова Главного центра связи Генерального штаба ВС РФ. В ходе торжественной церемонии награду вручил начальник Главного управления связи Вооруженных сил Российской Федерации - заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ Валерий Тишков.

Отмечено, что центр связи удостоен награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе проведения специальной военной операции.

«Другие воинские части связи - Центральный узел контроля безопасности связи Генерального штаба ВС РФ и Центральный узел фельдъегерско-почтовой связи - награждены грамотами Президента Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Уточняется, что Валерий Тишков передал орден начальнику центра генерал-майору Николаю Подопригоре.

Тишков заявил, что уровень выполнения боевых задач личным составом соединений и воинских частей связи ВС РФ высоко оценивается руководством страны и российского оборонного ведомства.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.