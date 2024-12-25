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Бойцы группировки «Днепр» ударили по позициям ВСУ в Запорожской области

После получения координат мобильный расчет на мотовездеходе на большой скорости выдвинулся в район, откуда можно наиболее точно нанести огневое поражение противнику.
2024-12-25 11:39:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Мобильные расчеты минометов и операторы БПЛА БАРС-11 группировки войск «Днепр» нанесли удар по позициям противника на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры боевой работы.

С помощью беспилотников ведется воздушная разведка местности, выявляются координаты противника и передаются расчетам 82-мм минометов, перемещающихся на мотовездеходах типа багги. Миномет предназначен для поражения навесным огнем. Огонь корректируется с помощью беспилотников - так достигается максимальная точность стрельбы.

Габариты 82-мм миномета небольшие, поэтому его можно перемещать в разобранном виде расчетом из нескольких человек. Если цель находится вне зоны досягаемости миномета, то по ней отрабатывают операторы дронов-камикадзе. Подобная схема работы значительно сократила время от обнаружения цели до ее поражения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #Днепр #МО РФ #СВО
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