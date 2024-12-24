Экипажи Ми-28НМ сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщает Министерство обороны России.

«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ», - говорится в сообщении.

На кадрах ведомства с разных ракурсов показаны подготовка машин к вылету, полет и пуск ракет. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте и отстрелили тепловые ловушки. Их отстрел позволяет создать ложные цели для ракет с тепловым наведением и не попасть под удар ПЗРК. Передовой авианаводчик подтвердил уничтожение целей.

Главная задача Ми-28 - уничтожение бронетехники и пехоты противника на поле боя. Вертолет также способен вести разведку и патрулирование местности. На внешних держателях вертолета могут размещаться противотанковые управляемые ракеты, а также блоки с неуправляемыми ракетами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.