МО РФ: США рассматривают Африку как полигон для испытаний препаратов

Заместитель начальника войск РХБЗ Алексей Ртищев сообщил, что Соединенные Штаты Америки смотрят на Африку как на полигон для испытаний препаратов.

«Администрация Соединенных Штатов рассматривает регион как неограниченный природный резервуар возбудителей опасных инфекций и полигон для натурных испытаний экспериментальных медицинских препаратов», - сказал Ртищев.

Алексей Ртищев добавил, что при этом Вашингтон использует экономические проблемы африканских стран в области здравоохранения для того, чтобы организовать там свою биологическую исследовательскую деятельность.

Помимо этого, замначальника войск РХБЗ добавил, что военно-биологическое присутствие Соединенных Штатов на африканском континенте быстро растет.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.