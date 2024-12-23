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Девять украинских БПЛА уничтожены над Ростовской областью

По информации врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, пострадавших в результате атаки украинских БПЛА нет.
2024-12-23 22:01:23
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Девять ударных беспилотников украинских националистов уничтожены в небе над Ростовской областью. Об отражении атаки и работе наших средств ПВО сообщили в Минобороны страны.

По информации от властей Ростовской области, огневые группы продолжают отражать атаки киевского режима.

«По оперативным данным, пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется», - написал в своем Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Работают представители всех оперативных служб и ведомств, подтвердил Юрий Слюсарь.

Киевский режим регулярно предпринимает попытки террористических атак по объектам на территории Российской Федерации. Для этого националисты используют ударные дроны самолетного типа. Воздушные цели своевременно выявляются средствами ПВО и уничтожаются в небе.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бпла #Ростовская область #ВСУ #Слюсарь
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