Девять украинских БПЛА уничтожены над Ростовской областью

Девять ударных беспилотников украинских националистов уничтожены в небе над Ростовской областью. Об отражении атаки и работе наших средств ПВО сообщили в Минобороны страны.
По информации от властей Ростовской области, огневые группы продолжают отражать атаки киевского режима.
«По оперативным данным, пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется», - написал в своем Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Работают представители всех оперативных служб и ведомств, подтвердил Юрий Слюсарь.
Киевский режим регулярно предпринимает попытки террористических атак по объектам на территории Российской Федерации. Для этого националисты используют ударные дроны самолетного типа. Воздушные цели своевременно выявляются средствами ПВО и уничтожаются в небе.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»