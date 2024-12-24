ВСУ потеряли более 200 боевиков за сутки действий на Курском направлении

Минобороны России рассказало о суточных потерях противника на Курском направлении. ВСУ потеряли более 200 военнослужащих.

Еще сообщается, что за это же время российские войска на этом направлении уничтожили украинский бронетранспортер и боевую бронированную машину. Кроме этого, получилось уничтожить станцию РЭБ противника и пять автомобилей.

Ранее сообщалось, что экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 сбросили на засевших в Курской области боевиков ВСУ авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции. Результатом стало уничтожение украинского опорного пункта.

Помимо этого, российское оборонное ведомство показало видео с пленением украинского военнослужащего, который прятался от бойцов ВС РФ в подвале в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.