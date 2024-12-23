МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВСУ потеряли Abrams и три Bradley за сутки боев на Курском направлении

Противник потерял более 300 боевиков, а также большое количество единиц бронетехники.
2024-12-23 13:49:25
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Противник потерял более 300 военнослужащих за сутки боевых действий на Курском направлении. Об этом сообщает Минобороны России. 

Кроме этого, ВСУ лишились большого количества единиц бронетехники, в том числе западного производства. Российские военнослужащие уничтожили два танка, включая один Abrams производства США. 

Удалось уничтожить и пять боевых машин пехоты, все - иностранного производства. Три Bradley из США, одну Marder из Германии и одну CV-90 из Швеции. Помимо этого, уничтожению подверглись пять иностранных бронетранспортеров, все американского производства - три Stryker и два M113. 

Помимо этого, неприятель потерял три другие боевые бронированные машины, орудие полевой артиллерии, четыре миномета, американскую БРЭМ M88 и восемь автомобилей. 

Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало видео с пленением украинского боевика на территории Курской области. В тот раз бойцы ВС РФ дали заблокированному в подвале противнику четыре минуты, чтобы сдаться, и военнослужащий ВСУ воспользовался этой возможностью сохранить жизнь. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #бронетехника #Украинские боевики #Потери противника #Курское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 