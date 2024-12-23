Противник потерял более 300 военнослужащих за сутки боевых действий на Курском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Кроме этого, ВСУ лишились большого количества единиц бронетехники, в том числе западного производства. Российские военнослужащие уничтожили два танка, включая один Abrams производства США.

Удалось уничтожить и пять боевых машин пехоты, все - иностранного производства. Три Bradley из США, одну Marder из Германии и одну CV-90 из Швеции. Помимо этого, уничтожению подверглись пять иностранных бронетранспортеров, все американского производства - три Stryker и два M113.

Помимо этого, неприятель потерял три другие боевые бронированные машины, орудие полевой артиллерии, четыре миномета, американскую БРЭМ M88 и восемь автомобилей.

Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало видео с пленением украинского боевика на территории Курской области. В тот раз бойцы ВС РФ дали заблокированному в подвале противнику четыре минуты, чтобы сдаться, и военнослужащий ВСУ воспользовался этой возможностью сохранить жизнь.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.