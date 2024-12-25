ПВО уничтожила за ночь 59 украинских БПЛА в регионах России

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили в ночь на 25 декабря 59 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны России.

В Белгородской области сбили 26 беспилотников, 23 БПЛА обезврежены над территорией Воронежской области.

По три украинских дрона сбили в Курской, Брянской и Тамбовской областях и один - над акваторией Азовского моря.

Прошлой ночью в двух российских регионах были уничтожены четыре БПЛА. Три беспилотника сбили над территорией Ростовской области, один - над территорией Воронежской области.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.