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ПВО уничтожила за ночь 59 украинских БПЛА в регионах России

В Белгородской области сбили 26 беспилотников и 23 БПЛА - над территорией Воронежской области.
2024-12-25 07:25:28
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили в ночь на 25 декабря 59 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны России.

В Белгородской области сбили 26 беспилотников, 23 БПЛА обезврежены над территорией Воронежской области.

По три украинских дрона сбили в Курской, Брянской и Тамбовской областях и один - над акваторией Азовского моря.

Прошлой ночью в двух российских регионах были уничтожены четыре БПЛА. Три беспилотника сбили над территорией Ростовской области, один - над территорией Воронежской области.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #бпла #беспилотники #тамбовская область #Курская область #Воронежская область #Брянская область #белгородская область #Азовское море
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