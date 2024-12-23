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Пленный пожаловался, что его подготовка шла по методичке 2014 года

При этом, отметил Анатолий Старцев, много усилий со стороны ВСУ прилагалось для психологической подготовки, чтобы внушить ему мысль убивать русских.
2024-12-23 11:04:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Анатолий Старцев, пленный военнослужащий ВСУ, отметил, что вся его подготовка базировалась на устаревших методиках. Видео беседы с пленным предоставило Минобороны России. 

«Подготовка в основном шла, как нам сказали, еще по методичке 2014 года», - признался он. 

Старцев подчеркнул, что в ВСУ царит обман со стороны командования. Так, его на улице остановили представители ТЦК и попросили проехать с ними, пообещав, что он обновит данные в военкомате и поедет домой через пару часов, но в результате тут же мобилизовали. 

Другой прецедент оказался еще показательнее - командование держало в неведении и не объяснило, где чьи позиции находятся. Даже попав на передовую позицию, Анатолий Старцев узнал об этом в последнюю секунду - командование внушило боевикам, что они едут на полигон, а не на линию боевого соприкосновения. 

При этом пленный заметил, что командиры сами никогда не появляются на передовых позициях. При этом его подразделение находилось на линии боевого соприкосновения 10 дней без провизии, что вызвало единогласный порыв пойти сдаваться. 

В попытках удержать ситуацию в руках украинское командование, рассказал Старцев, угрожает расстрелами. По словам командиров ВСУ, они могут легко провести это по документам как неосторожное обращение с оружием. 

Российские военнослужащие, в противоположность командованию ВСУ, отнеслись к Анатолию Старцеву гуманно, признал он. Кроме этого, он добавил, что рассматривает возможность остаться в России в будущем. 

Ранее пленный украинец Александр Терези обвинил командиров ВСУ в равнодушии к простым солдатам. Он добавил, что, когда он заключал контракт в 2020 году, тогда жалования еле-еле хватало на еду и коммунальные услуги.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ВСУ #пленные #Украинские боевики #Анатолий Старцев
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