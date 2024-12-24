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Военнослужащие отработали штурм опорного пункта в зоне СВО

Действия при штурме отрабатываются в тыловом районе специальной военной операции. Их поддерживают огонь автопушки БТР, АГС, а также пулеметы.
Павел Кольцов 2024-12-24 12:53:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Штурмовики тренируются брать украинские укрепления в тыловом районе специальной военной операции. Наш корреспондент Павел Кольцов наблюдал за ходом подготовки военнослужащих.

«Бойцы скрытно подходят как можно ближе к противнику. Так, в мельчайших деталях, будущая штурмовая операция отрабатывается в тыловом районе», - прокомментировал корреспондент. 

Пехоту, подходящую к позициям условного противника, поддерживает автопушка бронетранспортера. Рвутся снаряды АГС - автоматический гранатомет должен вынудить противника попрятаться по своим норам. 

Это и дает штурмовикам подобраться к противнику как можно ближе. Далее к делу подключается пулемет - если бы на позициях был реальный неприятель, он не смог бы поднять голову. 

В итоге бойцы врываются в траншею условного врага, где отрабатывают работу двойками. Штурмовики ведут огонь по очереди - чтобы автоматы не замолкали, один стреляет, пока другой перезаряжается. 

Отработав зачистку вражеского укрепления, бойцы штурмового отряда оттачивают навыки обращения с оружием. Говорят, расслабляться нельзя, необходимо постоянно поддерживать себя в боевом тонусе.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #подготовка #полигон #штурмовики #тренировки #зона СВО
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