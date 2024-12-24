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Замминистра обороны Горнин вручил награды раненым участникам СВО

Леонид Горнин поблагодарил военнослужащих за героизм, мужество и храбрость.
2024-12-24 18:01:21
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Первый заместитель министра обороны России Леонид Горнин вручил госнаграды отличившимся участникам спецоперации в Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского. Об этом сообщает МО РФ. 

Всего было вручено более 10 госнаград, включая медали Жукова и «За отвагу». Горнин передал поздравления от министра обороны Андрея Белоусова и поблагодарил военнослужащих за героизм, мужество и храбрость. 

«Ваш уникальный боевой опыт востребован как для повышения профессионального уровня военнослужащих, так и для воспитания подрастающего поколения в духе настоящего патриотизма», - заявил он. 

Начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы Александр Есипов доложил Горнину о состоянии лечебно-диагностической базы и о ходе решения задач по оказанию медицинской помощи получившим ранения участникам спецоперации. 

Есипов отметил, что в госпитале принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления военнослужащих. 

Ранее сообщалось, что заместитель министра обороны России Александр Фомин вручил награды участникам СВО в госпитале имени Бурденко. Также Фомин высоко оценил вклад медицинских работников. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #награды #госпиталь Вишневского #Леонид Горнин
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