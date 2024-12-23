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Операторы дронов ВС РФ уничтожили БПЛА ВСУ в Харьковской области

В результате действий операторов дронов были уничтожены в воздухе несколько разведывательных БПЛА противника.
2024-12-23 17:35:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы дронов группировки войск «Север» уничтожили разведывательные беспилотники противника в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны России и показало кадры боевой работы.

«Расчеты БПЛА группировки войск "Север" продолжают круглосуточно дежурить в небе над Харьковской областью и выявлять разведывательные и ударные беспилотники боевиков ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным Минобороны, в воздухе удалось уничтожить несколько разведывательных дронов.

Ранее ведомство поделилось видео с уничтожением FPV-дронами боевой бронированной машины с живой силой ВСУ. Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по ББМ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #ВСУ #дроны #МО РФ #СВО
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