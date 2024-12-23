Операторы дронов ВС РФ уничтожили БПЛА ВСУ в Харьковской области

Операторы дронов группировки войск «Север» уничтожили разведывательные беспилотники противника в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны России и показало кадры боевой работы.

«Расчеты БПЛА группировки войск "Север" продолжают круглосуточно дежурить в небе над Харьковской областью и выявлять разведывательные и ударные беспилотники боевиков ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным Минобороны, в воздухе удалось уничтожить несколько разведывательных дронов.

Ранее ведомство поделилось видео с уничтожением FPV-дронами боевой бронированной машины с живой силой ВСУ. Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по ББМ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.