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МО РФ: над Крымом сбили три украинских беспилотника

Вражеские аппараты перехватили дежурные средства противовоздушной обороны.
2024-12-23 19:20:09
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сегодня вечером сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

С 16.50 до 17.30 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотных летательных аппарата. Их уничтожили в Крыму.

Напомним, минувшей ночью был перехвачен один вражеский дрон. Его сбили в Брянской области.

А предыдущей ночью ВС РФ уничтожили 42 украинских беспилотника. Их перехватили над пятью регионами страны.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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