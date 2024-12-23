МО РФ: над Крымом сбили три украинских беспилотника

Российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сегодня вечером сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

С 16.50 до 17.30 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотных летательных аппарата. Их уничтожили в Крыму.

Напомним, минувшей ночью был перехвачен один вражеский дрон. Его сбили в Брянской области.

А предыдущей ночью ВС РФ уничтожили 42 украинских беспилотника. Их перехватили над пятью регионами страны.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.