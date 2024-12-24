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Фонд «Орион» помог сотне участников СВО современными протезами

Каждый протез изготавливается под конкретного человека и позволяет даже восстановить его прежнюю походку.
2024-12-24 13:50:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Новейшие протезы с микропроцессорами позволяют участникам спецоперации быстрее адаптироваться к жизни после ранений. С их получением тяжелораненым военнослужащим помогает Фонд гуманитарных инициатив «Орион».

Каждый из них изготавливают по индивидуальным параметрам, с учетом возраста и особенностей телосложения. Отмечено, что благодаря таким протезам удается восстановить даже прежнюю походку человека.

Помощь по протезированию и реабилитации от «Ориона» получили уже около сотни участников специальной военной операции. Среди них и те, кто был награжден орденами и медалями за помощь товарищам в тяжелых боевых условиях.

Ранее сообщалось, что в Петербурге начал работать новый центр протезирования для участников спецоперации. Как все там устроено, показала съемочная группа нашего телеканала. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #участники СВО #Тяжелораненые #протезирование #фонд «Орион»
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