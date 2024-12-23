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Разведчики группировки «Запад» лишили врага опорников в зоне СВО

В результате боевой работы разведчиков были уничтожены несколько замаскированных блиндажей, минометы и живая сила ВСУ, добавили в Минобороны России.
2024-12-23 12:11:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Разведчики общевойсковой армии группировки войск «Запад» в ходе выполнения боевой задачи уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ. Кадрами боевой работы наших военнослужащих поделилось Министерство обороны России.

В описании к видео сказано, что основная разведка ведется с воздуха с помощью беспилотников, которые фиксируют передвижение противника. Кроме того, БПЛА применяются при корректировке огня. Также камеры дронов фиксируют результаты ударов.

Мобильные группы разведывательного подразделения получили задачу уничтожить наблюдательный пункт и пехоту ВСУ в опорном пункте. Военнослужащие на армейских вездеходах выдвинулись в указанный район.

В описании к видео сказано, что в результате боевой работы разведчиков были уничтожены несколько замаскированных блиндажей, минометы и живая сила ВСУ. Также военнослужащие ведут разведку переднего края противника, путей подхода, подвоза боеприпасов, подходящих резервов, выявляют огневые точки врага.

Ранее Минобороны сообщило, что военнослужащие группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Лозовая в Харьковской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #Запад #разведчики #МО РФ #СВО
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