FPV-дрон поразил пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Российские военнослужащие поразили украинский пункт временной дислокации на правобережье Днепра, применив FPV-дрон. Кадры боевой работы военнослужащих группировки войск «Днепр» в Херсонской области публикует Министерство обороны России.

В ходе полета над правым берегом Днепра оператор беспилотника выявил автомобиль с военнослужащими ВСУ. В описании к видео сказано, что украинские боевики используют гражданский транспорт для маскировки.

Автомобиль доехал до заброшенного дома, который использовался противником как пункт временной дислокации. Координаты передали операторам дронов-камикадзе, которые запустили FPV-дрон. Кадры объективного контроля зафиксировали попадание. На записи видно, что в момент удара происходит детонация.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.