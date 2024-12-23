МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бойцы группировки «Днепр» уничтожили технику ВСУ в Запорожской области

Для поражения целей расчеты мобильных групп используют различные ПТРК.
2024-12-23 11:38:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Мобильные группы соединения специального назначения группировки войск «Днепр» уничтожили несколько единиц техники ВСУ в районе Вербового на Ореховском направлении в Запорожской области. Кадры боевой работы российских военнослужащих в зоне спецоперации публикует Министерство обороны РФ.

Для поражения целей расчеты мобильных групп используют различные ПТРК. Получив координаты, противотанкисты разворачивают комплекс и выпускают ракеты по цели. После выстрела расчет уходит как можно дальше от огневой позиции, пережидает возможный ответный огонь в укрытии.

Противотанкисты работают в связке с операторами беспилотников. БПЛА позволяют корректировать огонь, фиксировать попадания. На кадрах объективного контроля видно, как после точных ударов происходит возгорание объектов.

В описании к видео сказано, что если в зоне поражения находится несколько единиц техники или крупное скопление личного состава ВСУ, операторы дронов, которые наводят огонь ПТРК, передают координаты для работы артиллерии, после чего по противнику наносятся удары.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #запорожская область #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 