Бойцы группировки «Днепр» уничтожили технику ВСУ в Запорожской области

Мобильные группы соединения специального назначения группировки войск «Днепр» уничтожили несколько единиц техники ВСУ в районе Вербового на Ореховском направлении в Запорожской области. Кадры боевой работы российских военнослужащих в зоне спецоперации публикует Министерство обороны РФ.

Для поражения целей расчеты мобильных групп используют различные ПТРК. Получив координаты, противотанкисты разворачивают комплекс и выпускают ракеты по цели. После выстрела расчет уходит как можно дальше от огневой позиции, пережидает возможный ответный огонь в укрытии.

Противотанкисты работают в связке с операторами беспилотников. БПЛА позволяют корректировать огонь, фиксировать попадания. На кадрах объективного контроля видно, как после точных ударов происходит возгорание объектов.

В описании к видео сказано, что если в зоне поражения находится несколько единиц техники или крупное скопление личного состава ВСУ, операторы дронов, которые наводят огонь ПТРК, передают координаты для работы артиллерии, после чего по противнику наносятся удары.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.