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Более 2,5 тысячи военнослужащих ЮВО на Кавказе получили вакцину от COVID-19

Алексей Курильченко
04:00 18.01.2021
До конца февраля планируется привить не менее 70 процентов личного состава 58-й армии ЮВО.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии Южного военного округа на Северном Кавказе и Закавказье сделали прививки от новой корнавирусной инфекции. Препарат получили более 2,5 тысячи военных.

© Минобороны РФ

Вакцинация проходит на базе военного госпиталя ЮВО и его филиалах. Противовирусные прививки предлагают всем категориям военнослужащих, в том числе офицерам, контрактникам и военнослужащим по призыву. В пресс-службе ЮВО отметили, что вакцинация проводится на добровольной основе.

© Минобороны РФ

В начале февраля ожидается поступление вакцины для членов семей военнослужащих и гражданского персонала ЮВО. До конца февраля планируется привить не менее 70 процентов личного состава 58-й армии ЮВО.

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