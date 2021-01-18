Более 2,5 тысячи военнослужащих ЮВО на Кавказе получили вакцину от COVID-19

Военнослужащие соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии Южного военного округа на Северном Кавказе и Закавказье сделали прививки от новой корнавирусной инфекции. Препарат получили более 2,5 тысячи военных.

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Вакцинация проходит на базе военного госпиталя ЮВО и его филиалах. Противовирусные прививки предлагают всем категориям военнослужащих, в том числе офицерам, контрактникам и военнослужащим по призыву. В пресс-службе ЮВО отметили, что вакцинация проводится на добровольной основе.

© Минобороны РФ

В начале февраля ожидается поступление вакцины для членов семей военнослужащих и гражданского персонала ЮВО. До конца февраля планируется привить не менее 70 процентов личного состава 58-й армии ЮВО.