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МО РФ показало кадры огневого поражения боевиков в районе Горналя

Российское оборонное ведомство отметило, что наши бойцы срывают попытки украинских контратак.
2025-04-24 16:50:28
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало видео с нанесением огневого поражения формированиям ВСУ в районе населенного пункта Горналь в приграничном районе Курской области. 

«Подразделения 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" продолжают уничтожать живую силу и боевую технику украинских боевиков, обращая в бегство вражеские подразделения», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве добавили, что военнослужащие полка действуют вместе с другими подразделениями группировки. Наступая, они поражают цели, срывая попытки ротаций и контратак на линии боевого соприкосновения. 

Горналь - это последний населенный пункт в Курской области, где еще есть подразделения ВСУ. Ранее командир 22-го полка сообщил, что по состоянию на вчерашний вечер вокруг Горналя было больше боевиков, чем внутри. Это связано с тем, что противник пытается цепляться за высоты вокруг села, в основном в районах лесополос. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Курская область #приграничье #суджанский район #Горналь #22-й полк
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