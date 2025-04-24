МО РФ показало кадры огневого поражения боевиков в районе Горналя

Минобороны России продемонстрировало видео с нанесением огневого поражения формированиям ВСУ в районе населенного пункта Горналь в приграничном районе Курской области.

«Подразделения 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" продолжают уничтожать живую силу и боевую технику украинских боевиков, обращая в бегство вражеские подразделения», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве добавили, что военнослужащие полка действуют вместе с другими подразделениями группировки. Наступая, они поражают цели, срывая попытки ротаций и контратак на линии боевого соприкосновения.

Горналь - это последний населенный пункт в Курской области, где еще есть подразделения ВСУ. Ранее командир 22-го полка сообщил, что по состоянию на вчерашний вечер вокруг Горналя было больше боевиков, чем внутри. Это связано с тем, что противник пытается цепляться за высоты вокруг села, в основном в районах лесополос.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.