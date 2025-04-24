МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Цивилева: запущен пилотный проект по работе психологов с детьми участников СВО

Анна Цивилева заявила, что психологи могут выявить особенности, указывающие на необходимость психологической поддержки детей, проводя с ними занятия в игровой форме.
2025-04-24 13:59:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Дети ветеранов спецоперации могут получить помощь психолога прямо в школе. Пилотный проект запущен в нескольких регионах. Об этом на всероссийской конференции в Москве, где обсуждали механизмы поддержки семей, заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны Анна Цивилева. По ее словам, эту практику будут распространять на всю страну.

«У нас есть ряд регионов-пилотов, где в школах работают психологи, которые уделяют особое внимание детям участников специальной военной операции», - отметила Цивилева.

Педагоги-психологи, добавила Анна Цивилева, могут выявить те или иные особенности, занимаясь с детьми в игровой форме. И в этом случае часто обнаруживается, что детям необходима особая поддержка. 

Ранее замминистра обороны рассказала про центры поддержки участников специальной военной операции. Она подчеркнула, что особое внимание в них уделяется случаям посттравматического стрессового расстройства

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #психологи #Школы #поддержка #Анна Цивилева #Дети участников СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Северный десант
2
Высшая школа ПВО
3
Фрегаты 11356. Россия/Индия
4
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
5
Броневики СВО. Часть 1
6
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
7
Ми-8. Полет в Магадан
8
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
9
СВО. Батальон штурма и разграждения
10
Пожарные в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 