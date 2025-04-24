Цивилева: запущен пилотный проект по работе психологов с детьми участников СВО

Дети ветеранов спецоперации могут получить помощь психолога прямо в школе. Пилотный проект запущен в нескольких регионах. Об этом на всероссийской конференции в Москве, где обсуждали механизмы поддержки семей, заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны Анна Цивилева. По ее словам, эту практику будут распространять на всю страну.

«У нас есть ряд регионов-пилотов, где в школах работают психологи, которые уделяют особое внимание детям участников специальной военной операции», - отметила Цивилева.

Педагоги-психологи, добавила Анна Цивилева, могут выявить те или иные особенности, занимаясь с детьми в игровой форме. И в этом случае часто обнаруживается, что детям необходима особая поддержка.

Ранее замминистра обороны рассказала про центры поддержки участников специальной военной операции. Она подчеркнула, что особое внимание в них уделяется случаям посттравматического стрессового расстройства.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.