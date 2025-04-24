Корабль противоминной обороны «Полярный» спустили на воду в Петербурге

Новейший минный тральщик «Полярный» спустили на воду в Петербурге. Современное оборудование и вооружение позволяют искать и уничтожать мины, даже не входя в зону поражения.

«Полярный» получил свое имя в честь города воинской славы, где находилась главная база Северного флота во время Великой Отечественной войны.

В церемонии спуска на воду поучаствовал главком ВМФ России Александр Моисеев. Он заявил, что в рамках уже будущей программы вооружений флот будет принимать минимум два таких тральщика в год на ближайшие десятилетия. И это позволит полностью обновить весь корабельный состав этого класса.

Отмечено, что «Полярный» - уже десятый по счету корабль противоминной обороны проекта «Александрит». Девятый, получивший имя «Афанасий Иванников», спустили на воду в августе 2024 года.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.