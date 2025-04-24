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Корабль противоминной обороны «Полярный» спустили на воду в Петербурге

Тральщик получил имя в честь города воинской славы. Там находилась главная база Северного флота в годы Великой Отечественной.
2025-04-24 15:25:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Новейший минный тральщик «Полярный» спустили на воду в Петербурге. Современное оборудование и вооружение позволяют искать и уничтожать мины, даже не входя в зону поражения.

«Полярный» получил свое имя в честь города воинской славы, где находилась главная база Северного флота во время Великой Отечественной войны.

В церемонии спуска на воду поучаствовал главком ВМФ России Александр Моисеев. Он заявил, что в рамках уже будущей программы вооружений флот будет принимать минимум два таких тральщика в год на ближайшие десятилетия. И это позволит полностью обновить весь корабельный состав этого класса. 

Отмечено, что «Полярный» - уже десятый по счету корабль противоминной обороны проекта «Александрит». Девятый, получивший имя «Афанасий Иванников», спустили на воду в августе 2024 года.  

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ВМФ #Санкт-Петербург #Александр Моисеев #тральщик #Александрит #Полярный
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