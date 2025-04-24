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Танкист рассказал, как украинская пехота побежала под огнем 125-мм пушки

Командир танка Григорий Гуренко отметил, что в тот раз экипаж Т-72Б3М выпустил 17 снарядов по врагу.
Варвара Шрадер 2025-04-24 15:48:44
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Командир танка Т-72Б3М Григорий Гуренко рассказал корреспонденту «Звезды» Варваре Шрадер, как его экипаж разгромил украинскую пехоту огнем 125-миллиметровой пушки. 

«Пехота просто не выдержала, побежала, мы их догоняли, они бегали под огнем, это был хороший результат», - вспомнил танкист. 

Он уточнил, что в тот раз по противнику было выпущено 17 снарядов. На следующий день после разгрома противник нанес ответный удар, но танкисты просто сменили позицию и продолжили боевую работу. 

Танкисты в зоне СВО работают в основном по запросу штурмовиков. Они подавляют огнем орудия врага, уничтожают укрепления, помогают взламывать украинскую оборону. 

Ранее сообщалось, что экипажи танков Т-80БВ разрушили укрепления ВСУ в курском приграничье. Этим самым они оказали поддержку штурмовым подразделениям группировки войск «Север».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #танки #танкисты #Т-72Б3М #СВО
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