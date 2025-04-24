Танкист рассказал, как украинская пехота побежала под огнем 125-мм пушки

Командир танка Т-72Б3М Григорий Гуренко рассказал корреспонденту «Звезды» Варваре Шрадер, как его экипаж разгромил украинскую пехоту огнем 125-миллиметровой пушки.

«Пехота просто не выдержала, побежала, мы их догоняли, они бегали под огнем, это был хороший результат», - вспомнил танкист.

Он уточнил, что в тот раз по противнику было выпущено 17 снарядов. На следующий день после разгрома противник нанес ответный удар, но танкисты просто сменили позицию и продолжили боевую работу.

Танкисты в зоне СВО работают в основном по запросу штурмовиков. Они подавляют огнем орудия врага, уничтожают укрепления, помогают взламывать украинскую оборону.

Ранее сообщалось, что экипажи танков Т-80БВ разрушили укрепления ВСУ в курском приграничье. Этим самым они оказали поддержку штурмовым подразделениям группировки войск «Север».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.