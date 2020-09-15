Военнослужащие ликвидировали прорыв дамбы в ЕАО

Военнослужащим удалось ликвидировать прорыв дамбы в Еврейской автономной области.

Из-за резкого роста уровня воды в Амуре защитное сооружение не выдержало - в результате подтопило десятки домов в селе Ленинское. За минувшую ночь силы Минобороны и МЧС смогли возвести новую преграду из 25 тысяч мешков с песком.

Работы продолжаются и сейчас. Главная задача - не позволить воде размыть единственную дорогу в поселок, иначе местные жители окажутся полностью отрезанными от Большой земли.