Водитель министра обороны: капитан российской команды оказался быстрее всех в конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»

Водитель лимузина Aurus, на котором министр обороны России Сергей Шойгу принимает Парад Победы, помог сборной России укрепить лидерство среди военных автомобилистов, которые установили рекорд времени в одном из самых сложных испытаний конкурса «Мастера автобронетанковой техники».

Полоса препятствий уходит вдаль на несколько сотен метров. Далеко не каждый внедорожник сможет ее преодолеть. Яма с щебнем, металлические трубы, резиновые покрышки, грязевой участок и, наконец - брод.

Индивидуальная гонка на внедорожниках проходит на запредельных скоростях. Здесь водитель - один за всех. В какой-то момент у представителя Китая - пробило колесо и он потерял драгоценное время За скоростью на извилистых и коварных поворотах надо следить особенно. Это отлично знает участник конкурса из России.

Капитан российской команды Александр Клименков, который до соревнований тренирует подопечных, а во время - поддерживает их морально, сам уникальный шофер.

Он с легкостью управляет и грузовиком, и внедорожником, и даже кабриолетом Aurus, который в День Победы проезжает по Красной площади.

«Каждый момент сложен по-своему, волнителен по-своему. Поэтому эмоции, что от лимузина, что от соревнований - совершенно разные. Но, опять же, что там, что здесь на тебя смотрит вся страна. Если это касается Международных армейских игр - на тебя смотрит весь мир, и ты представляешь все Вооруженные силы», - заявил Клименков.

Очень достойно выступают наши военнослужащие под руководством капитана Клименкова на трассе в Острогожске. В индивидуальной гонке первое место занимает российский прапорщик. Победитель соревнований будет определен совсем скоро в эстафете.