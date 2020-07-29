На форуме «Армия-2020» представят более 28 тысяч образцов современного вооружения

Гости и участники военно-технического форума «Армия-2020» смогут увидеть более 28 тысяч образцов вооружения и техники от 1,5 тысяч компаний-производителей. Об этом «Красной звезде» рассказал начальник управления конгрессно-выставочной деятельности Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России Олег Кулаковский.

«Мы ожидаем участия в выставочной экспозиции форума более 1,5 тысяч предприятий и организаций, которые представят свыше 28 тысяч образцов своей продукции и технологий», - заявил изданию Кулаковский.

Кроме того, в рамках показа, будет задействовано более 370 единиц серийных образцов вооружения, добавил он. В рамках мероприятий, предусмотренных форумом, состоится заседание круглого стола на тему: «Технические средства и имущество жизнеобеспечения военнослужащих в полевых условиях. Состояние и перспективы развития».

Форум «АРМИЯ-2020» пройдет с 23 по 29 августа 2020 года. Конференции, круглые столы и брифинги будут проходить на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи в различных регионах страны.