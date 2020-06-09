На пути колонны российских военных в Сирии прогремел взрыв
В результате инцидента никто не пострадал.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Утром 9 июня 2020 года в районе населенного пункта Кобани (Сирия) неизвестными была предпринята попытка воспрепятствования движению российского патруля военной полиции.
При развороте в конечной точке маршрута российского автомобиля под ним произошло срабатывание взрывного устройства, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
В результате подрыва маломощного СВУ никто не пострадал. Все военнослужащие благополучно вернулись в пункт базирования.