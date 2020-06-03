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ЦНИИ Минобороны РФ: испытание вакцины от коронавируса на людях завершится в июле

Вадим Синицын
00:00 03.06.2020
Ранее стало известно, что Министерство обороны Российской Федерации отобрало добровольцев для проведения клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от коронавируса.
ЦНИИ Минобороны РФ: испытание вакцины от коронавируса на людях завершится в июле
© Фото: pixabay

Министерство обороны России и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи закончат клинические тесты вакцины от коронавируса во второй половине лета. Об этом заявил глава ЦНИИ МО РФ Сергей Борисевич.

«В настоящее время министерством обороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи завершены доклинические исследования экспериментального образца вакцины против COVID-19". Планируется, что к концу июля будут завершены все необходимые клинические испытания», - отметил Борисевич в интервью «Красной Звезде»

В рамках проведения доклинических исследований специалистами 48 ЦНИИ Минобороны РФ были проведены исследования на двух видах животных. В ходе тестов была доказана как безопасность аппарата, так и его защитная эффективность.

Ранее стало известно, что Министерство обороны Российской Федерации отобрало добровольцев для проведения клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от коронавируса. В них будут участвовать 50 военнослужащих, в их числе пять женщин. Все они прошли тестирование.

Заезд первой группы добровольцев в специальное медицинское учреждение при 48 Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России запланирован на 3 июня. Там военнослужащие пройдут предварительное углубленное медицинское обследование и подготовку к проведению эксперимента.

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