Танки, авиация и корабли: кадры репетиции Парада Победы в Севастополе

К празднованию полностью готовы Крым и Севастополь. По улицам города-героя сегодня прошла механизированная колонна почти из сотни боевых машин. Здесь техника как времен Великой Отечественной, так и самые современные образцы, которые стоят на защите южных рубежей страны.

Интервалы взлета отработали летчики морской авиации, которые также примут участие в параде 24 июня. Но есть и детали, которые пока скрыты от большинства глаз. Касаются они морской части шествия.

Тем не менее, съемочная группа «Звезды» побывала на борту фрегата «Адмирал Эссен». Корабли такого ранга - это отдельная воинская часть. Он, как и другие военные суда, сформированные в парадный сирой, стал настоящим украшением севастопольской бухты.