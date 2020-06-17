Пехота, спецназ и артиллерия: на Дворцовой площади состоялась пешая репетиция Парада Победы

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) и сотрудники силовых структур провели в среду, 17 июня, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге первую сводную тренировку Парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие 4,5 тысячи бойцов.

Моряки, курсанты училищ, пехота, спецназовцы и артиллеристы чеканили шаг, а также репетировали приветствие. Все это сопровождалось музыкой духового оркестра.

В четверг, 18 июня, планируется провести еще одну тренировку, но уже с привлечением более 100 единиц наземной военной техники, которая также примет участие в Параде.

В этом году парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне был перенесен с 9 мая на 24 июня с связи с эпидемией коронавируса. Стоит отметить, что именно 24 июня 1945 году в Москве прошел первый парад по случаю победы над гитлеровской Германией.