В Ростове-на-Дону прошла ночная репетиция Парада Победы

В Ростове-на-Дону состоялась ночная репетиция Парада к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны, который пройдет на Театральной площади 24 июня.

По центру города проехала механизированная колонна из ста военных машин, во главе находился легендарный танк Т-34. К проведению торжественного смотра привлекут и пешие расчеты - восемь сводных батальонов - это почти 3,5 тысячи военнослужащих. Все участники обеспечены защитными масками, перчатками и антисептическими средствами.

Кроме того, в небе над Ростовом-на-Дону сегодня, 17 июня, состоялась репетиция воздушной части Парада Победы. В тренировке было задействовано почти 30 единиц самолетов Су-25, в том числе новейшая модификация Су-25СМ3. В авиационном параде Победы также задействуют истребители Су-27 и Су-30, вертолеты Ми-8, Ми-28 и Ка-52.

Т-34 - самый известный и массовый советский танк, без которого была бы немыслима победа над фашизмом. Появление этих машин на фронтах стало неприятной неожиданностью для немцев. На начало войны в частях было несколько сотен Т-34, однако достоверных разведданных об этом германское командование не имело.

В то время данная машина была грозным оружием, которому немцы мало что могли противопоставить. Т-34 обладал высокой удельной мощностью, превосходил немецкие танки по проходимости, подвижности и маневренности. По совокупности боевых качеств многие военные специалисты и эксперты считают его модификацию за всю Вторую мировую войну.