Строевой смотр и сводная тренировка: в Мурманске начали подготовку к Параду Победы

В городе-герое Мурманске и городе Североморске прошли репетиции Парада Победы. На плацу отдельного ремонтно-восстановительного батальона состоялись первый строевой смотр и сводная тренировка парадных расчетов.

«После строевого смотра воины-североморцы и сотрудники МВД, МЧС и ФСБ, участвующие в параде, несколько раз прошли торжественным маршем перед трибунами в том же порядке, как они будут маршировать по главной улице Мурманска - проспекту Ленина - на генеральной репетиции и во время парада 24 июня», - отметили в пресс-службе Северного флота.

В военном параде в Мурманске и Североморске примут участие около полутора тысяч человек и 72 единицы техники. Во главе колонны пройдет танк Т-34, за ним проследует истребитель немецких танков - самоходная артиллерийская установка Су-100.

«В настоящее время военные ремонтники занимаются подготовкой техники к параду: рихтовкой, техническим обслуживанием и покраской. Специальную подготовку проходит бронетехника, в том числе самые тяжелые участники - арктические танки Т-80 БВМ», - сказано в сообщении в СФ.

Для того чтобы не повреждать дорожное покрытие, на гусеницы танков прикреплены специальные накладки.

Во время репетиций проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер для исключения заболевания коронавирусом. Подразделения РХБЗ дезинфицируют транспортные средства, предназначенные для перевозки личного состава.

«Все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Личный состав парадных расчетов обеспечивается средствами индивидуальной защиты: перчатками, медицинскими масками и антисептиками», - рассказали в пресс-службе.

После окончания парада в честь 75-летия Великой Победы пройдет демонстрационный полет авиационной техники армии ВВС и ПВО. Вечером в Мурманске и Североморске состоится артиллерийский салют из 30 холостых залпов и фейерверк.

В Параде Победы, который пройдет 24 июня на Красной площади в Москве, от Северного флота будут задействованы танки Т-80БВМ и пусковые установки берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бал».