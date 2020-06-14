Флаги, дракон и орел: скульптор рассказал о важности символизма в оформлении Главного храма ВС РФ

Скульптор Главного храма Вооруженных Сил России Виталий Шанов рассказал о главном замысле во внешнем оформлении храма. По его словам, необходимо было создать «точку напряжения», олицетворяющую зло, с которым боролись русские воины.

«Там и поверженные флаги, и дракон, олицетворяющий библейское зло, и орел Третьего рейха без свастики как символ зла XX века», - рассказал скульптор.

Как отметил Шанов, помимо этого также было нужно создать одновременно утилитарные, но также символичные вещи, к примеру, дверные ручки. Так родилась одна из главных идей оформления.

«Вдруг пришла такая идея: давайте сделаем ручку как меч, и каждый за него будет хвататься и ощущать вот этот меч богатырский, чувствовать его толщину. И на нем будет вырезано: “Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет”», - рассказал скульптор.

Ранее изготовитель куполов Главного храма ВС РФ также рассказал о процессе их создания. Как сказал Кирилл Невзоров, было использовано 19 тонн литья, при создании орнамента использовался алюминиевый сплав, а также - сусальное золото и нитрид титана.