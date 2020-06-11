Военные медики помогают пациентам с COVID-19 во временном госпитале в Кубинке

Военные медики продолжают оказывать помощь пациентам с COVID-19 на территории временного госпиталя в Кубинке, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

На сегодняшний день уже выздоровели 157 человек, в специализированных боксах лечатся 334 человека. В медцентре работают врачи и медики Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, медицинских служб Центрального и Восточного военных округов. Также до работы допускаются курсанты академии, но они оказывают помощь под руководством опытных медиков.

Военные специалисты работают сутки через двое. Медикам выдают защитные маски, костюмы, перчатки, антисептические средства.

На территории Конгрессно-выставочного центра в подмосковной Кубинке был открыт инфекционный центр, предназначенный для оказания помощи пациентам с COVID-19. Первых больных он принял в начале мая.