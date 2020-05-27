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Авиация ЦВО в небе: экипажи Су-34 готовятся к конкурсу «Авиадартс-2020»

Андрей Аркадьев
17:56 27.05.2020
В полетах задействованы два самолета Су-34, а также около 40 человек летного и инженерно-технического состава. Завершится подготовка 30 мая.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Лучшие экипажи истребителей-бомбардировщиков поколения 4++ Су-34, дислоцированные в Челябинской области, приступили к подготовке к конкурсу «Авиадартс-2020» Армейских международных игр.  Об этом информирует пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Летчики отрабатывают задачи воздушной визуальной разведки и преодоления системы противовоздушной обороны, а также технику пилотирования с выполнением комплекса фигур пилотажа одиночно и в составе пары. Кроме того, летчики выполняют пуски ракет, бомбометание и стрельбу из авиационных пушек по наземным целям на полигоне в Курганской области.

Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Способен вести бой с истребителями.

Создавался в качестве замены фронтовому бомбардировщику Су-24, при этом конструкторы учитывали наличие у вероятного противника большого количества истребителей четвертого поколения. Именно поэтому самолет способен не только наносить удары по наземным целям, но и вести воздушный бой.

Базовая модель Су-34 - тяжелый истребитель Су-27, однако в конструкцию были внесены серьезные изменения. В первую очередь они коснулись кабины: пилоты сидят в ней рядом, а не друг за другом. Это облегчает работу и коммуникацию членов экипажа. Самолет выполнен по схеме «продольный триплан», что позволило улучшить его маневренные характеристики.

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