Дезинфекция цехов и складов: в Петербурге военнослужащие ЗВО обработали комплекс СКТБ «Технолог»

В Санкт-Петербурге военнослужащие общевойсковой армии ЗВО провели дезинфекцию в конструкторско-производственном комплексе СКТБ «Технолог». Для обработки использовались специальные машины АРС-14КМ и войсковые комплекты ДКВ-1К.

Специальным дезинфицирующим раствором было обработано более

40 тысяч квадратных метров территории конструкторского бюро: пропускные пункты, склады, цеха, внутренняя территория.

Благодаря проведению таких мероприятий, комплекс сможет возобновить работу в полном объеме в ближайшее время.

ФГУП СКТБ «Технолог» - одно из ведущих предприятий России в области химии и технологии энергонасыщенных веществ. Предприятие осуществляет исследования и разработки в области химических технологий синтеза и композиционных материалов. Основное применение полимеров – ракетная техника, авиация и судостроение.