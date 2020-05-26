Учения «Кавказ-2020» и форум «Армия-2020» из-за пандемии коронавируса не отменят

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что пандемия коронавируса не оказала сильного влияния на деятельность Вооруженных сил РФ. Стратегические учения «Кавказ-2020», форум «Армия-2020» и Армейские международные игры отменены не будут.

«В целом ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, не оказала существенного влияния на деятельность Вооруженных сил», - сказал он по видеосвязи с президентом Владимиром Путиным.

Помимо этого министр отметил, что в «Кавказе-2020» примут участие подразделения шести стран, в том числе членов ШОС и ОДКБ.

План подготовки зимнего периода обучения выполнен практически полностью, на июнь-август перенесена только незначительная часть мероприятий, предусматривавших выезд за границу, добавил Шойгу.

Форум «Армия-2020» состоится в подмосковной Кубинке в парке «Патриот» с 23 по 28 августа, стратегические учения «Кавказ-2020» запланированы на сентябрь, АрМИ-2020 - на август-сентябрь.