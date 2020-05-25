Команда «Козыри» стала первым финалистом юнармейской лиги КВН

Команда «Козыри» из Челябинской области прошла в финал юнармейской лиги КВН по итогам первого отборочного тура.

«Юнармия» стала первой, кто принял решение проводить КВН в режиме онлайн. Первый отборочный тур команды начали с конкурса «Приветствие». Участники показали свои таланты в музыке и танцах, а также затронули актуальные для современного общества темы. К примеру, подмосковные юнармейцы рассказали о бесплатном горячем питании школьников с присущим для подростков юмором.

«Я даже не представляю, как сам бы мог сделать задание "Приветствие" в видеорежиме. Все ребята справились, они большие молодцы. Кто-то выиграл, а кто-то нет, но это игра, и победы обязательно еще придут. Признаюсь честно, получил большое удовольствие от сегодняшнего включения», - поделился один из членов жюри Гар Дмитриев.

Во втором туре конкурсанты озвучивали фильмы. Нужно было смешно и интересно обыграть выбранный киноэпизод. Здесь не обошлось без футболистов сборной России, системы с QR-кодами и, конечно, коронавируса.

«Мы увидели интересные постановки, экранизации. Видно, что ребята серьезно готовились к этим играм. Хочется сказать всем спасибо за выступления и пожелать им удачи в дальнейшем», - отметил начальник Главного штаба «Юнармия» Герой России летчик-космонавт Роман Романенко.

За свои выступления команды, как и во взрослом КВН, могли максимально получить пять баллов. В итоге победителями стали «Козыри», второе место - у «Смены», замкнул тройку призеров коллектив «Так и есть».

Организаторы учредили и специальные призы. По решению жюри самой стильной командой стала «Остановка - Кулешовка», а самой оригинальной - «Два не брата».

Финал юнармейской лиги КВН планируется провести в сентябре в Центральном академическом театре Российской армии в Москве.