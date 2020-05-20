Минобороны развернуло в Красноярском крае обсервационный лагерь на 1000 койко-мест

Бойцы сводного отряда Минобороны развернули полевой обсервационный лагерь на 1000 койко-мест в Северо-Енисейском районе Красноярского края, где на одном из золотодобывающих предприятий была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

В кратчайшие сроки были выполнены монтажные работы по возведению 50 палаток, в каждой из которых может разместиться 20 человек. В период обсервации медицинские работники будут отслеживать состояние здоровья помещенных на карантин граждан, и в случае выявления симптомов заболевания переводить их на лечение в полевой мобильный госпиталь, который был развернут накануне. Он уже обеспечен всеми необходимыми оборудованием и лекарственными препаратами.

На территории обсервационного лагеря будет работать столовая, банно-прачечный комплекс, оборудованы санитарная зона для помывки и стирки имущества, а также барьерные зоны для проведения противоэпидемиологических мероприятий.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и более 100 единиц специальной военной техники.