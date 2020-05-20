Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

В Москве состоится заседание коллегии Минобороны России

Тамара Астапенкова
00:00 20.05.2020
В заседании примет участие руководящий состав Вооруженных Сил, представители органов государственной власти, общественных и других организаций.
В Москве состоится заседание коллегии Минобороны России
© Фото: Минобороны России

В среду, 20 мая, в Москве, в Национальном центре управления обороной РФ в режиме видеоконференции состоится заседание коллегии Минобороны России под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу. В заседании примет участие руководящий состав Вооруженных Сил, представители органов государственной власти, общественных и других организаций.

На коллегии будут обсуждаться вопросы о подготовке к Военно-морскому параду в Санкт-Петербурге, который запланирован на 26 июля. Также будет поднят вопрос о создании Военно-инженерной академии.

Одной из важных тем обсуждения станет ход выполнения плана деятельности Западного военного округа в части реализации майских указов президента России 2012 и 2018 годов, а также его поручений по итогам совещаний в Сочи и послания Федеральному Собранию.

В заседании коллегии Министерства обороны примут участие руководящий состав Вооружённых Сил, представители органов государственной власти, общественных и других организаций.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.05.2020, 11:41
Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра
Дата20.05.2020, 00:00
В Москве состоится заседание коллегии Минобороны России
Дата17.05.2020, 07:51
UEFA могут сократить количество городов проведения Евро
Дата19.05.2020, 12:40
Комплекс «Парализатор» впервые поступил на вооружение военной полиции ВВО
Дата16.05.2020, 18:55
Постник и Барма: какие тайны зодчих скрывает храм Василия Блаженного
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
00:20 Армия
Носители «Калибров»: командующий ТОФ рассказал о программе перевооружения флота
00:00 Армия
В Москве состоится заседание коллегии Минобороны России
00:00 Армия
В России стартует отправка призывников в войска
23:55 В стране и мире
Видео
Вирус под микроскопом: в Институте биологии гена РАН вывели мышей для испытания вакцины от COVID-19
23:10 В стране и мире
Видео
Профессор оценил теорию о лечении коронавируса с помощью излучения
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Живые облака: атаковавшие Ливан полчища насекомых показали на видео
Видео
Внезапная вспышка: метеорит в небе над Красноярским краем попал на видео
Видео
Проект Сирия: бывший полевой командир дал показания и раскрыл связь Пентагона и ИГИЛ*
Видео
Пернатые пешеходы: в Москве остановили движение на проспекте ради утиной семьи
Видео
Послание в небе: пилот из Новосибирска показал, как создавалась надпись в поддержку самоизоляции
Видео
Нападение медведя на жителя Ярославля прямо в городе попало на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.