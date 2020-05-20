В Москве состоится заседание коллегии Минобороны России

В среду, 20 мая, в Москве, в Национальном центре управления обороной РФ в режиме видеоконференции состоится заседание коллегии Минобороны России под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу. В заседании примет участие руководящий состав Вооруженных Сил, представители органов государственной власти, общественных и других организаций.

На коллегии будут обсуждаться вопросы о подготовке к Военно-морскому параду в Санкт-Петербурге, который запланирован на 26 июля. Также будет поднят вопрос о создании Военно-инженерной академии.

Одной из важных тем обсуждения станет ход выполнения плана деятельности Западного военного округа в части реализации майских указов президента России 2012 и 2018 годов, а также его поручений по итогам совещаний в Сочи и послания Федеральному Собранию.

В заседании коллегии Министерства обороны примут участие руководящий состав Вооружённых Сил, представители органов государственной власти, общественных и других организаций.