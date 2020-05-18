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Четвертый самолет ВКС РФ вылетел из Сербии в Россию

Андрей Аркадьев
12:44 18.05.2020
Вылет осуществлен с аэродрома Батайница.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Четвертый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ вылетел из Белграда, сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

На борту воздушного судна - российские военные специалисты, помогавшие сербским властям бороться с COVID-19.

Сегодня четырьмя рейсами доставят на родину более 20 российских военнослужащих и семь единиц техники.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.

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