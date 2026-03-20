ВС РФ получили партию комплексов ПВО «Панцирь-С»

ЗРПК каждый день подтверждает свою эффективность в ходе выполнения боевых задач.
Владимир Рубанов 20-03-2026 08:19
© Фото: rostecru, Telegram

Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил на вооружение армии зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», сообщил Ростех. Эти системы предназначены для защиты военных, промышленных и административных объектов, а также больших территорий.

Комплекс играет важную роль в обеспечении безопасности воздушного пространства России и демонстрирует высокую эффективность в реальных боевых условиях. ЗРПК каждый день  подтверждает свою эффективность в ходе выполнения боевых задач.

«Панцирь-С» способен перехватывать практически все виды воздушных целей, включая беспилотники, баллистические ракеты ATACMS, крылатые ракеты Storm Shadow и «Фламинго». Кроме того, ЗРПК сбивает скоростные ракеты HARM и управляемые снаряды HIMARS.

Ранее Минобороны получило партию зенитных комплексов «Панцирь-СМД». Каждый оснащен боекомплектом до 48 ракет, включая мини-ракеты. Система управления объединяет многофункциональную радиолокационную и электронно-оптическую системы, а также обеспечивает автоматическую оценку эффективности стрельбы.

#армия #Минобороны России #пво #ракеты #беспилотники #ЗРПК «Панцирь-С»
