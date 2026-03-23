«Фагот» уничтожил бронемашину и пикап ВСУ в районе Орехова

Визуальный контроль и средства воздушной разведки подтвердили ликвидацию техники и личного состава противника.
23-03-2026 15:14
Расчет противотанкового ракетного комплекса «Фагот» из состава группировки войск «Днепр» уничтожил боевую бронированную машину и пикап с пехотой ВСУ. Это произошло в районе города Орехов в Запорожской области.

Как сообщили в Минобороны России, цель была обнаружена расчетом разведывательного беспилотника. Замаскированную бронемашину заметили в лесополосе - после уточнения координат по ней нанесли удар управляемой ракетой с расстояния около четырех километров.

Позднее оператор БПЛА выявил еще одну цель - пикап, на котором передвигалась пехота противника. По нему также произвели прицельный пуск, в результате чего техника и находившиеся внутри военнослужащие врага были уничтожены.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что расчеты ПТРК действуют практически непрерывно, контролируя обстановку и оперативно реагируя на выявленные цели. Такая работа позволяет срывать подвоз боеприпасов, не допускать ротаций и препятствовать переброске техники к линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #фагот #запорожская область #Орехов
